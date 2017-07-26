Минимальный вес болидов Формулы-1 вырастет на 5 кг из-за «гало»

Введение «гало» в Формуле-1 в 2018 году увеличит минимальный вес болидов на 5 кг — с 728 до 733 кг. Это число не равняется весу самого устройства, так как при вычислении минимального веса машин на 2017 год в расчёт уже принимались 10 кг, приходящиеся на «гало».

Тем не менее некоторые пилоты обеспокоены, что их большой вес окажется недостатком. В связи с этим Ассоциация пилотов Формулы-1 предложила ФИА уравнять всех в весе, приняв за эталон массу в 80 кг. В таком случае на болидах более лёгких пилотов установят балласт для компенсации веса, сообщает Auto Motor und Sport.