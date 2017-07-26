Норрис отработает за «Макларен» на тестах в Венгрии

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис примет участие в тестах команды на «Хунгароринге». Норрис отработает во второй день двухдневных тестов 1 и 2 августа, которые трасса примет после Гран-при Венгрии Формулы-1.

Норрис присоединился к программе «Макларена» в начале нынешнего сезона. Параллельно он выступает в европейской Формуле-3, где идёт на третьем месте в чемпионате с лучшим результатом среди новичков.

Первый день тестов за рулём «Макларена» проведёт боевой пилот Стоффель Вандорн.