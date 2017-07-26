Леклер: Феттель и Райкконен помогают мне расти

Лидер Формулы-2 Шарль Леклер признался, что отчёты Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена помогают ему в работе с «Феррари».

«Когда тебе дают набор радиосвязи и ты слышишь Себастьяна и Кими, это очень помогает. Ты слышишь, как они описывают машину, как смотрят на вещи. Это помогает мне расти как пилоту и давать обратную связь по существу. А ещё с отчётами помогает симулятор.

Это симулятор Формулы-1, его трудно сравнить с Ф-2, но он позволяет мне работать с отличными инженерами, лучшими в мире, и понять, чего они ждут от пилота", — цитирует Леклера Autosport.