«М-Спорт»: сделаем всё, чтобы оставить Ожье на 2018 год

Команда чемпионата мира по ралли WRC «М-Спорт» надеется удержать четырёхкратного чемпиона серии Себастьен Ожье в своём составе на следующий сезон.

«Я исследую все возможности, чтобы оставить его с нами. Мы будем делать всё, что можем, так долго, как можем, чтобы удержать его. Себ знает об этом, я открыт с ним, показал ему наши планы и нашу работу на 2018 год. Я ценю то, что он хочет разобраться со всем как можно скорее», — приводит слова руководителя «М-Спорт» Малкольма Уилсона Autosport.

Ожье пришёл в «М-Спорт» после ухода «Фольксвагена» из чемпионата.