Бергер: Формула-E — не автоспорт

Руководитель DTM и бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер прокомментировал решение «Мерседеса» уйти из серии и выставить команду в Формуле-E.

«Я всё ещё твержу, что Формула-E не автоспорт. Она не может иметь такого влияния, одна вещь другую не заменит. Для меня уход в Формулу-E — разумный маркетинговый ход.

DTM — суть немецкого автоспорта. Суть, которую «Мерседес» строил годами", — приводит слова Бергера Speed Week.

«Мерседес» покинет DTM в конце 2018 года. Компания выставит команду в Формуле-E в сезоне-2019/20.