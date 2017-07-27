Окон: если бы не Вольф, я бы сейчас готовил гамбургеры в «Макдоналдсе»

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон рассказал, какую роль в его карьере сыграл босс «Мерседеса» Тото Вольф, а также о мечте когда-нибудь выступать за «Феррари».



«Если бы в период между 2014 и 2015 годами не появился Вольф, чтобы помочь мне, я бы, наверное, сейчас готовил гамбургеры в «Макдоналдсе». Без поддержки я бы не смог продолжать гоняться. У меня не было денег. Но появился Тото, чтобы поговорить со мной…



Моим кумиром был Михаэль Шумахер, я гонялся в похожем шлеме и в красном комбинезоне, как и у него. «Феррари» является командой моей мечты. В 2014 году я провёл тесты во Фьорано и помню их так, будто они прошли лишь вчера. В один прекрасный день я бы хотел гоняться за эту команду», — цитирует Окона La Gazzetta dello Sport.