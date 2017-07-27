Сало: «Мерседес» не будет фаворитом в Венгрии

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало не считает «Мерседес» фаворитом на победу в Гран-при Венгрии. Финн ожидает, что в Венгрии будет силён «Ред Булл», а также главный соперник «Мерседеса».



«И я думаю, что «Феррари» будет сильна. У «Мерседеса» может быть немного больше проблем из-за длинной колёсной базы.



Но, конечно, «Мерседес» силён на каждом треке, однако многое будет зависеть от квалификации, потому как обгонять в Венгрии тяжело. Если вы хорошо квалифицируетесь, то половина дела уже сделана», — рассказал Сало в интервью Ilta Sanomat.