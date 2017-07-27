Прост: не стоит судить об успехах Стролла до 2018 года

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост призывает не торопиться с выводами относительно новичка «Уильямса» Лэнса Стролла.



«Его критиковали ещё до начала его выступлений. Перед началом сезона я сказал, что ему будет тяжело с его юным возрастом и нехваткой опыта… Да, он тестировал болид 2014 года, но ему было необходимо многому научиться с новыми, более быстрыми машинами.



Если вы знаете Ф-1, то понимаете, как тяжело начинать. Взгляните на Стоффеля Вандорна, он считался одной из величайших надежд, и с самого начала он испытывал трудности. Но он будет расти и становиться лучше. С Лэнсом то же самое.



Мы должны дать ему время. Мы сможем судить о его прогрессе по результатам в конце года и особенно в следующем году. Сегодня ещё рано это делать. На данный момент он не делает ничего плохого. Честно говоря, я следил за его выступлением в Баку, и он был одним из немногих, кто не допустил ошибок», — цитирует Проста F1 Today.