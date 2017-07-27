Риккардо: у «гало» не было единогласной поддержки со стороны пилотов

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что идея внедрения защиты кокпита «гало» в 2018 году не нашла единодушной поддержки у гонщиков Ф-1.



«Большинство из нас хотели бы иметь защиту для головы, нет смысла отрицать это. Но не все мы были сторонниками «гало». Мы пока не нашли идеального решения, поэтому они, вероятно, решили протолкнуть внедрение «гало».



Завтра у нас будет брифинг пилотов, и я полагаю, что нас ожидает довольно долгая беседа. Я не знаю, придёт ли кто-то от ФИА на эту встречу, но завтра у нас будет ещё несколько ответов. Если «гало» действительно будет внедрён в 2018 году, то нам нужно начинать тестировать его, чтобы видеть, как это будет работать на болиде», — цитирует Риккардо Fox Sports Asia.