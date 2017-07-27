175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Риккардо: у «гало» не было единогласной поддержки со стороны пилотов

27 июля 2017, четверг. 16:37. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что идея внедрения защиты кокпита «гало» в 2018 году не нашла единодушной поддержки у гонщиков Ф-1.

«Большинство из нас хотели бы иметь защиту для головы, нет смысла отрицать это. Но не все мы были сторонниками «гало». Мы пока не нашли идеального решения, поэтому они, вероятно, решили протолкнуть внедрение «гало».

Завтра у нас будет брифинг пилотов, и я полагаю, что нас ожидает довольно долгая беседа. Я не знаю, придёт ли кто-то от ФИА на эту встречу, но завтра у нас будет ещё несколько ответов. Если «гало» действительно будет внедрён в 2018 году, то нам нужно начинать тестировать его, чтобы видеть, как это будет работать на болиде», — цитирует Риккардо Fox Sports Asia.

Источник: Fox Sports Asia Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо
Новости. Авто
27 июля 2017, четверг
17:22 «Хонда» и «Заубер» расторгли контракт на поставку моторов в 2018 году
17:22 Грожан созванивался с Вольфом после спора на Гран-при Великобритании
16:37 Риккардо: у «гало» не было единогласной поддержки со стороны пилотов
15:48 Терегулов: на этапах DTM Moscow Raceway теряет в год по $ 1 млн
15:22 Прост: не стоит судить об успехах Стролла до 2018 года
15:04 В «Фольксвагене» проголосовали за выход «Порше» из WEC и «Ле-Мана»
15:00 «КАМАЗ-мастер» привёз трофеи «Шёлкового пути» в редакцию «Чемпионата». Фотообзор
14:16 Хорнер: «Ред Булл» должен дать Ферстаппену болид-победитель
13:52 Сало: «Мерседес» не будет фаворитом в Венгрии
13:02 Ферстаппен не исключает возможности перехода в «Феррари» или «Мерседес»
12:53 Ферстаппен: на трассе необходимо быть сволочью
12:01 Маркес: Виньялес превосходит Росси по скорости
11:37 В «Рено» исключают возможность возвращения Кубицы в Ф-1 в текущем сезоне
10:16 Феттель, Алонсо и Ферстаппен примут участие в пресс-конференции ГП Венгрии
00:39 Бергер: Формула-E не автоспорт
26 июля 2017, среда
23:56 «М-Спорт»: сделаем всё, чтобы оставить Ожье на 2018 год
23:00 Леклер: Феттель и Райкконен помогают мне расти
22:32 З. Браун: Гран-при в Лондоне — трудная задача, гонка останется в Сильверстоуне
21:19 Гасли: здорово, если Сайнс уйдёт из «Торо Россо»
20:51 «Пирелли»: прокол колеса Райкконена в Британии не связан с износом
19:37 Норрис отработает за «Макларен» на тестах в Венгрии
18:43 Росберг может стать главой «Мерседеса» в Формуле-E
17:32 В младших категориях «гало» появится в 2019 году
17:18 Минимальный вес болидов Формулы-1 вырастет на 5 кг из-за «гало»
17:05 Хорнер: трудности лишь закалят Ферстаппена
16:34 Задай вопрос Владимиру Чагину и гонщикам «КАМАЗ-мастера»
16:03 Себастьен Лёб протестирует раллийный «Ситроен» C3
15:32 Легендарный испанский гонщик Анхель Ньето угодил в серьёзное ДТП на квадроцикле
14:53 «Ильмор» ищет партнёра для создания мотора для Ф-1 на 2021 год
14:22 Боттас: «Мерседес» старается не быть самоуверенным перед ГП Венгрии
14:02 Стролл: знаю, чего ожидать от трассы в Венгрии
13:27 Масса: «Хунгароринг» — знаковая трасса для меня
13:22 Пилот «Рено» по развитию Роуленд протестирует болид E20 в Ассене
12:54 Организаторы РСКГ представили расписание гоночных заездов пятого этапа
12:17 Верляйн: сделаю всё, чтобы завершить первую половину сезона на мажорной ноте
12:03 Эрикссон: надеюсь, обновления выведут «Заубер» в середину пелотона
11:35 Монтойя и Сервия провели первые тесты шасси IndyCar на 2018 год
10:32 Возвращение Кубицы в Ф-1 в 2017 году маловероятно
09:48 Кратчлоу восхищён тем, как Маркес проходит повороты
00:51 Йос Ферстаппен: Макс разочарован тем, что не может выигрывать
25 июля 2017, вторник
23:40 Хасегава: цель «Макларена» в квалификации ГП Венгрии — попасть в 3-й сегмент
22:20 «Астон Мартин» готов присоединиться к Формуле-1 в случае разумной цены на моторы
21:50 Лукьянюк намерен принять участие в Ралли Польши ERC
21:03 Йос Ферстаппен: ожидаю, что в Венгрии Макс финиширует в топ-3
20:13 Семья Грожана ждёт третьего ребенка
Все новости RSS
Партнерский контент