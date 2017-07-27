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Грожан созванивался с Вольфом после спора на Гран-при Великобритании

27 июля 2017, четверг. 17:22. Авто

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что беседовал с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом после Гран-при Великобритании.

После квалификации француз обвинил Льюиса Хэмилтона в помехе на быстром круге, а судей в особом к нему отношении. Вольф назвал его жалобы «стонами» и отметил, что с послужным списком Грожана ему повезло остаться в Формуле-1.

«Я читал его комментарии и был не слишком доволен. Я договорился о телефонном разговоре, хорошо, что у меня есть его номер. Мы отлично поговорили и объяснились. Напряжение высоко, они борются за чемпионский титул, и некоторые мои слова передали Тото некорректно, что его расстроило.

Я ничего не говорил против Льюиса и «Мерседеса», только сказал, что это стоило мне двух мест на решётке. Старт с восьмого или 10-го места — не одно и то же. Так что я извинился, сказав, что GPS плохо сработала. Но я всё равно думаю, что потерял три десятых на быстром круге. Всё в порядке. Я поговорил с Тото, мы друзья", — цитирует Грожана Autosport.

Грожан: Хэмилтон избежал штрафа лишь потому, что борется за титул
Вольф: Грожан должен быть счастлив, что выступает в Формуле-1
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Хаас Ф-1 Льюис Хэмилтон Ромен Грожан Тото Вольф
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