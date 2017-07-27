«Хонда» и «Заубер» расторгли контракт на поставку моторов в 2018 году

«Заубер» и «Хонда» приняли решение отменить свою сделку на поставку моторов начиная с 2018 года.

Договорённость была достигнута между экс-главой «Заубера» Монишей Кальтенборн и генеральным менеджером «Хонды» по автоспорту Масахи Ямамото. После ухода Кальтенборн стороны нашли различия во взглядах, не позволяющие им работать вместе.

«Мы с „Заубером“ построили хорошие отношения и ждали возможности вместе войти в сезон-2018. Однако после смены руководства команды достигли обоюдного согласия отменить проект из-за различий в будущих направлениях сторон», — цитирует Ямамото Autosport.