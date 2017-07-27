Феттель: не спешу с контрактом, кусок бумаги подписать можно быстро

Лидер чемпионата Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что не спешит подписывать новый контракт с «Феррари», так как текущая борьба в гонках важнее. Соглашение Феттеля истекает в конце сезона.

«У нас есть другие дела. В летний перерыв времени будет побольше, будет несколько недель без гонок. На данный момент мы сосредоточены на работе над машиной. Кусок бумаги подписать можно быстро, это не проблема.

Я не спешу и не думаю, что команда спешит. Как я понимаю, это не проблема. Иначе они сказали бы мне об этом", — приводит слова Феттеля NBC Sports.