Боттас: вопрос о титуле открыт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что готов бороться с Льюисом Хэмилтоном за чемпионский титул. Боттас перешёл в «Мерседес» прошлой зимой, заменив чемпиона Формулы-1 Нико Росберга.

«Я чувствую себя частью команды и думаю, что могу выступать на своём лучшем уровне. Чувствую, что набираю скорость. Хотел бы, чтобы сейчас не было перерыва. Я всегда ставлю высокие цели. Не ждал, что постоянно буду позади Хэмилтона, и уже показал, что могу бороться с ним. Вопрос о титуле открыт», — приводит слова Боттаса Associated Press.