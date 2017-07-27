Тянак лидирует после 1 СУ Ралли Финляндии, Ожье — третий

Отт Тянак показал лучшее время на первом спецучастке Ралли Финляндии. Вторым стал Тьерри Нёвиль. Третий результат у действующего чемпиона Себастьена Ожье.
WRC. Ралли Финляндии. Положение после 1 СУ
1. Отт Тянак («М-Спорт») — 1:44.1
2. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +1.1
3. Себастьен Ожье («М-Спорт») +1.5
4. Крэйг Брин («Ситроен») +1.6
5. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2.2
6. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +2.5
7. Юхо Хяннинен («Тойота») +2.7
8. Крис Мик («Ситроен») +3.0
9. Эльфин Эванс («М-Спорт») +3.1
10. Дани Сордо («Хёндэ») +3.5.