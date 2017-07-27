Хэмилтон: уехать из Венгрии лидером чемпионата — не самое важное дело

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не считает крайне важным выйти вперёд в чемпионате после Гран-при Венгрии.

«Я благодарен за то, что мы так близко. В Сильверстоун я приехал с отставанием в 20 очков, а теперь оно сократилось до одного. А в прошлом я проигрывал и 50 очков. Но я не сдаюсь.

Сейчас 20 очков кажутся значительным отрывом. А его уменьшение до одного балла вдохновляет. Но уехать из Венгрии лидером — не самое важное дело. Да, было бы здорово, но впереди ещё очень долгий путь. Это просто стало бы знаком того, что ситуация меняется. В воскресенье я сделаю лучшее, на что способен, чтобы остаться в титульной борьбе. А там посмотрим", — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.