Квят: после просмотра повтора, не изменил мнения о причинах аварии с Сайнсом

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят в очередной раз прокомментировал столкновение на Гран-при Великобритании, с Карлосом Сайнсом, которое не позволило испанцу продолжить гонку, а самого россиянина, фактически, лишило шансов на попадание в топ-10.

«После столкновения в Сильверстоуне я общался с Сайнсом и всей командой. Мы обсудили произошедшее, посмотрев повтор я не изменил мнения о причинах аварии, так что мне нечего добавить. Мы с Карлосом напряженно боремся друг с другом с тех пор, когда нам было по 15 лет, так что ничего не изменилось. Когда борьба идет на пределе колесо в колесо, такое возможно. При такой борьбе никто никому не хочет оставлять место. Чтобы этого не происходило, вероятно, надо уйти в другой спорт.

Как бы то ни было, для нас с Карлосом ничего не изменилось. Мы сами принимаем решения относительно того, как действовать, но должны при этом гарантировать, что обе машины останутся на трассе", — приводит слова Квята F1News.