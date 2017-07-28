Квят оптимистично оценивает свои шансы на сохранение места в «Торо Россо»

Российский гонщик Даниил Квят не скрывает своего желания остаться в команде «Торо Россо» на 2018 год и с оптимизмом ожидает решения руководства «Ред Булл».



«До сих пор я просто жду решения «Ред Булл». Я не вижу причин, по которым я должен желать покинуть «Торо Россо». Я всё ещё хочу быть частью этого проекта и верю в него. И я всё ещё верю в потенциал команды. Я считаю, что если всё будет складываться, то оно того стоит. Я всё ещё очень молод. У меня есть время, поэтому нет смысла раздражать «Ред Булл», подгоняя их с решением. Я думаю, что решение будет принято довольно скоро, мы уже близки к полной картине 2018 года», — цитирует Квята GPUpdate.