«Ред Булл» внёс изменения в антикрыло, чтобы избежать его изгибания

Команда «Ред Булл» внесла изменения в своё переднее антикрыло, чтобы избежать его изгибания. Поведение антикрыла «Ред Булл» на Гран-при Великобритании вызвало интерес со стороны соперников. Боковина основной плоскости антикрыла не была соединена с каскадными элементами, как это было прежде, и изгибалась на высокой скорости.



На «Хунгароринг» австрийская команда привезла антикрыло, боковая пластина которого вновь соединена с каскадными элементами, сообщает Autosport, приводя фотографию обновления на своём сайте.



Понятно, что конкуренты привлекли внимание ФИА к антикрылу «Ред Булл», однако не известно, поступали ли к австрийской конюшне от федерации какие-либо требования относительно необходимости внесения изменений.

Новое переднее антикрыло «Ред Булл» привлекло внимание конкурентов