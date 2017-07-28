Риккардо — лучший на первой тренировке Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

На трассе «Хунгароринг» состоялась первая пятничная тренировка Гран-при Венгрии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе время показал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, а замкнул первую тройку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 13-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. 28 июля. Первая тренировка.
1. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) — 1:18.486
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.234
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.372
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.676
5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.762
6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.077
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.501
8. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.519
9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.664
10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.975
11. Фелипе Масса (Williams) +2.054
12. Серхио Перес (Force India) +2.088
13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.294
14. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.431
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.488
16. Ромен Грожан (Haas) +2.827
17. Альфонсо Селис (Force India) +3.116
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.299
19. Антонио Джовинацци (Haas) +3.765
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.004