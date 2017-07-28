Квят: не стану менять свой подход к гонкам из-за штрафных баллов

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что штрафные баллы не изменят его подхода к гонкам. На данный момент у россиянина девять штрафных очков, и ни одно из них не сгорит до Гран-при США, который пройдёт в октябре. От потенциальной дисквалификации на гонку Квята отделяют три очка.



«Я не буду менять свой подход. Мы гоняемся, а не стараемся избегать столкновений. Перед последними двумя гонками были некоторые проблемы, и когда ты начинаешь поддавливать, это никогда не заканчивается хорошо. После подобных гонок обычно делаешь глубокий вдох и продолжаешь», — цитирует Квята Formula Passion.



На вопрос о том, беспокоится ли он о потенциальной дисквалификации за перебор штрафных баллов, Квят ответил: «Нет, у Феттеля тоже было девять баллов, это же не 11. Так что я могу продолжать делать свою работу. Это совершенно точно не беспокоит меня».

В трёх баллах от дисквалификации. Как Квят набирал штрафные баллы На счету Даниила Квята тревожные 9 штрафных баллов — ещё 3, и россиянин пропустит гонку. Как были набраны эти очки и что говорил сам пилот?