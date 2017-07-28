Феттель: к завтрашнему дню нужно многое сделать

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных практик на Гран-при Венгрии, заявив, что ожидает прогресса от команды к завтрашнему дню.

«На утренней практике я не мог войти в ритм, дневная сессия была получше. Я думаю, было немного скользко, все пытались найти оптимальное решение со сцеплением и прохождением идеального круга. К завтрашнему дню нужно многое сделать, необходим шаг вперёд.

Всегда сложно чего-то ожидать от пятницы, это всегда совершенно другая история. Но в целом думаю, что мы были достаточно близки к необходимым показателям, так что всё должно пройти хорошо", — приводит слова немца Sky Sports.