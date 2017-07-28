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Риккардо: если повторим сегодняшний день, то завтра можем завоевать поул

28 июля 2017, пятница. 17:17. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, ставший лучшим на обеих пятничных практиках Гран-при Венгрии, уверен, что при определённых раскладах у него есть шанс на завоевание поула.

«Обновления сработали хорошо. Сегодня был удачный день. Повторить один и тот же темп на утренней и дневной сессии было здорово. Мы не знаем, с чем придут „Мерседес“ и „Феррари“, и кажется, что темп „Феррари“ во время дневной сессии стал немного лучше, но тем не менее мы всё ещё впереди. Посмотрим, как всё сложится, но сегодня был определённо успешный день. Если нам удастся его повторить, то завтра сможем завоевать поул», — приводит слова австралийца Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
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