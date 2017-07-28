Леклер выиграл квалификацию Формулы-2 в Венгрии, Маркелов — третий

В Венгрии завершилась квалификация первой гонки Формулы-2. По её результатам поул завоевал пилот Prema Шарль Леклер, второе место занял Оливер Роуленд, тройку лучших замкнул российский пилот Russian Time Артём Маркелов.
Партнёр Маркелова по команде Лука Гьотто показал 13-й результат.
Формула-2. Венгрия. Квалификация
1. Шарль Леклер (Prema) — 1:26,268
2. Оливер Роуленд (DAMS) +0,4
3. Артём Маркелов (Russian Time) +0,5
4. Джордан Кинг (MP Motorsport) +0,5
5. Антонио Фуоко (Prema) +0,6
6. Норман Нато (Pertamina Arden) +0,7
7. Николас Латифи (DAMS) +0,7
8. Ник де Врис (Rapax Team) +0,7
9. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0,8
10. Серхио Канамасас (Rapax Team) +0,8
...
13. Лука Гьотто (Russian Time) +0,9.