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Леклер выиграл квалификацию Формулы-2 в Венгрии, Маркелов — третий

28 июля 2017, пятница. 17:45. Авто

В Венгрии завершилась квалификация первой гонки Формулы-2. По её результатам поул завоевал пилот Prema Шарль Леклер, второе место занял Оливер Роуленд, тройку лучших замкнул российский пилот Russian Time Артём Маркелов.

Партнёр Маркелова по команде Лука Гьотто показал 13-й результат.

Формула-2. Венгрия. Квалификация

1. Шарль Леклер (Prema) — 1:26,268
2. Оливер Роуленд (DAMS) +0,4
3. Артём Маркелов (Russian Time) +0,5
4. Джордан Кинг (MP Motorsport) +0,5
5. Антонио Фуоко (Prema) +0,6
6. Норман Нато (Pertamina Arden) +0,7
7. Николас Латифи (DAMS) +0,7
8. Ник де Врис (Rapax Team) +0,7
9. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0,8
10. Серхио Канамасас (Rapax Team) +0,8
...
13. Лука Гьотто (Russian Time) +0,9.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Russian Time Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
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