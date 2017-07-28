Сайнс: на протяжении дня «Торо Россо» удалось совершить прогресс
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Венгрии, отметив прогресс, который удалось сделать команде после завершения утренней сессии.
«В целом день сегодня прошёл хорошо. У нас было достаточно медленное начало утром, мы пытались понять и адаптироваться к новым элементам болида, но во время дневной сессии мы это сделали и, сложив всё воедино, провели практику гораздо лучше, чем утром.
Я чувствовал себя намного лучше в болиде, к тому же он стал быстрее. Так что это был день, на протяжении которого нам удался хороший прогресс. С нетерпением жду субботы", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».
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