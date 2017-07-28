Ферстаппен: из-за красных флагов не смог нормально проехать на «суперсофте»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не обеспокоен отставанием от Даниэля Риккардо после пятничных тренировок Гран-при Венгрии. На первой практике голландец уступил напарнику семь десятых, а на второй — пять.

«В первой тренировке я просто не был доволен балансом. Мы были очень далеко от цели, поменяли очень много деталей и не могли собрать круг. Я был недоволен машиной. Перед второй тренировкой мы многое поменяли в машине, и затем всё выглядело хорошо. Но потом моя работа была прервана красными флагами, так что я не смог нормально проехать на „суперсофте“. Время на секторах было таким, как надо, но в протоколах это не отразилось. Но перспективы на субботу хорошие», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.