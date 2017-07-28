Палмер: механиков будут ждать прохладительные напитки

Гонщик «Рено» Джолион Палмер рассказал о своей аварии по ходу второй тренировки Гран-при Венгрии и пообещал «проставиться» перед механиками, которым предстоит восстанавливать автомобиль.

«С самого начала второй тренировки ощущения от машины не были хорошими, и это внесло свой вклад в то, что я врезался в стену. Если думать о субботе, то нам нужно поработать над настройками, чтобы найти верный вариант — мы знаем, что у автомобиля хороший потенциал. Моей стороне боксов придётся поработать, так что в конце уик-эндов механиков будут ждать прохладительные напитки, чтобы таким образом их отблагодарить», — приводит слова Палмера пресс-служба «Рено».