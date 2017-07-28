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Габсбург выиграл вторую гонку Формулы-3 в Спа, Мазепин — пятый

28 июля 2017, пятница. 19:23. Авто

В бельгийском Спа завершилась вторая гонка Формулы-3. Её победителем стал Фердинанд Габсбург, второе место досталось Джоэлю Эрикссону, третьим финишировал Максимилиан Гюнтер. Российский пилот HitechGP Никита Мазепин стал пятым.

Мик Шумахер завершил гонку на девятом месте.

Формула-3. Бельгия, 28 июля. Вторая гонка

1. Фердинанд Габсбург (Carlin) — 35:38,003
2. Джоэль Эрикссон (Motopark) +2,117
3. Максимилиан Гюнтер (Prema Powerteam) +3,557
4. Джейк Хьюз (HitechGP) +4,321
5. Никита Мазепин (HitechGP) +7,787
6. Джехан Дарувала (Carlin) +7,920
7. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +8,925
8. Ральф Арон (HitechGP) +10,048
9. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +12,721
10. Джои Мэйсон (Van Amersfoort Racing) +13,328.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мик Шумахер Никита Мазепин Формула-3
Новости. Авто
28 июля 2017, пятница
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