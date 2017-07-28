Хэмилтон: в борьбе трёх команд каждая десятая будет иметь большое значение

После завершения пятничных свободных практик на Гран-при Венгрии пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ожидает плотной борьбы за лидерство не только с «Феррари», но и с «Ред Булл».

«Это было не самое лёгкое начало уик-энда, условия были тяжёлые из-за порывистого ветра. Мы закончили день в пятёрке, но у машины хороший темп. Между нами, „Феррари“ и „Ред Булл“ всё очень плотно, так что нас ждёт захватывающий уик-энд, что безусловно хорошо для болельщиков.

Ночью нам нужно поработать над балансом машины и над настройками, чтобы привести её туда, где мы хотим её видеть. Я думаю, с этим придёт и темп. Мы должны достигнуть результата работы до квалификации, так как в борьбе трёх команд каждая десятая будет иметь большое значение", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».