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Масса: позиция «Уильямса» не блестящая, но для пятницы всё нормально

28 июля 2017, пятница. 20:51. Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Венгрии. Невзирая на невыразительное выступление, бразилец отмечает, что в команде пытались понять работу болида на трассе, и предпочитает оставаться спокойным.

«Это была типичная пятница: мы просто старались понять работу шин и автомобиля на этой трассе. Без сомнений, в конце дня наша позиция не оказалась блестящей, но нам просто нужно всё понять насчёт работы машины, чтобы мы смогли прибавить по ходу уик-энда. Но это вполне нормально для пятницы», — приводит слова Массы пресс-служба его команды.

Источник: Williams F1 Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
28 июля 2017, пятница
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