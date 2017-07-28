Магнуссен: Хэмилтон всегда мешает, это уже не новость

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен остался недоволен действиями гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время второй практики на Гран-при Венгрии. По мнению Кевина, действия британца помешали ему показать хороший круг.

«Перед Хэмилтоном никого не было, но он всё равно решил ехать очень медленно на последнем секторе, это случилось именно тогда, когда я проходил быстрый круг. У него просто не было необходимости быть таким медленным, учитывая то, что перед ним не было никого. Он всегда мешает, и это не новость. Я сегодня был на трассе всего четыре круга, но он всё равно смог встать на моём пути», — приводит слова Магнуссена Autosport.