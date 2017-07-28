Леклера лишили поула на гонке Формулы-2 в Венгрии, Маркелов стартует вторым

Пилот команды Формула-2 Prema Racing Шарль Леклер, завоевавший сегодня поул на квалификации, лишён первого места и исключён из протокола, сообщает официальный сайт Формулы-2. Таким образом, у гонщика остаётся возможность стартовать лишь с последнего места.

Причиной такого решения стало нарушение Леклером технического регламента. В дифференциале болида установлены прокладки из запрещённого материала. После дисквалификации Леклера с первого места в завтрашней гонке будет стартовать Оливер Роуленд, со второй позиции старт возьмёт Артём Маркелов.