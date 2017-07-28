Феттель — о жалобах конкурентов: «Феррари» должна гордиться этим

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал недавние обвинения в адрес команды. Итальянской конюшне вменялось сжигание масла в топливе. А небольшое падение результатов итальянской команды связали с ужесточением правил со стороны ФИА, касающихся этого пункта. Тем не менее немец полагает, что жалобы со стороны конкурентов лишь свидетельствуют об отличной работе всей команды.

«То, что конкуренты рассматривают наш успех под разными углами и пытаются ему найти какие-то объяснения, свидетельствуют лишь об огромной работе, которую проделала команда на протяжении всей зимы. Для нас это хорошая новость и повод гордиться. Нам даже не стоит отвлекаться на это. В целом это нормально, когда людям не нравится, что ты впереди, они хотят изменить это», — приводит слова немца Autosport.