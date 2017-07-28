Перес: «Форс Индия» может значительно прибавить с точки зрения скорости

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных заездов на Гран-при Венгрии, выразив уверенность, что у машины всё ещё есть запас, чтобы прибавить в последующие дни.

«На длинных сериях мы были многообещающими, но я думаю, что машина всё ещё может значительно прибавить с точки зрения скорости. Трасса стала лучше после утренней сессии, но условия оставались ветреными, и это значительно всё усложняло. Здесь очень сложно обгонять, так что квалификация будет крайне важна. Я не всецело доволен балансом машины, но уверен, что мы сумеем собрать всё воедино и бороться за топ-10», — приводит слова мексиканца пресс-служба его команды.