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Перес: «Форс Индия» может значительно прибавить с точки зрения скорости

28 июля 2017, пятница. 23:33. Авто

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных заездов на Гран-при Венгрии, выразив уверенность, что у машины всё ещё есть запас, чтобы прибавить в последующие дни.

«На длинных сериях мы были многообещающими, но я думаю, что машина всё ещё может значительно прибавить с точки зрения скорости. Трасса стала лучше после утренней сессии, но условия оставались ветреными, и это значительно всё усложняло. Здесь очень сложно обгонять, так что квалификация будет крайне важна. Я не всецело доволен балансом машины, но уверен, что мы сумеем собрать всё воедино и бороться за топ-10», — приводит слова мексиканца пресс-служба его команды.

Источник: Force India Formula One Team Сообщить об ошибке
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Теги
Форс Индия Серхио Перес Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
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