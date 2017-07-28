Окон: в «Форс Индия» знают, в чём необходимо прибавить

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями от дневной свободной практики на Гран-при Венгрии, на которой ему удалось показать одиннадцатое время.

«Я выступил только в дневной сессии и, как мне кажется, быстро совладал с болидом. Я нашёл нужный ритм и чувствовал себя комфортно. Очевидно, что сегодня ночью нам предстоит поработать, чтобы прибавить в скорости, но мы проделали много тяжёлой работы и знаем, в чем необходимо прибавить.

В этом году тут изменили бордюры, что влияет на трассу в целом. Я бы предпочёл, чтобы этого не было, но здесь по-прежнему классная трасса и я получаю удовольствие, выступая здесь", — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».