Головня выиграл квалификацию этапа РДС в Рязани

Алексей Головня стал победителем квалификации пятого этапа Российской дрифт-серии сезона-2017, который проходит под Рязанью на трассе «Атрон», передаёт корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва. Головня показал результат — 100,1. Такого показателя Головня добился при третьем проезде трассы, но и его предыдущий результат (98,8) тоже позволил бы ему оказаться сильнейшим.

На втором месте оказался Фёдор Воробьев с результатом 98,3 балла, на третьем — Александр Дмитренко с 98,1 балла. Четвёртая позиция у Дамира Идиятулина с 98,1 балла, замкнул пятёрку лучших Георгий Чивчян (97,8). Решающая часть этапа пройдёт в субботу, 29 июля.