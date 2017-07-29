Головня: главной задачей было победить — помогла концентрация и удача

Победитель квалификации пятого этапа Российский дрифт-серии в Рязани Алексей Головня прокомментировал свой результат. Головня стал единственным из пилотов, кто набрал в пятницу более 100 баллов.

«Главной задачей было победить, и у меня получилось приехать сегодня на первое место. Была плотная борьба, и удалось взять лидерство только с третьей попытки. Практически недостижимый порог, но его можно достичь, когда заезд получается полностью идеальным, и делаешь даже больше, чем требуют судьи. Тогда баллов ставят больше, чем 100. Помогла концентрация и удача. Сегодня было жарко, и это способствовало ухудшению результатов, но всё получилось хорошо», — передаёт слова Головни корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва.