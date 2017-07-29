Булье: «Макларену» предстоит ещё много работы, чтобы выжать максимум из болида

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье остался доволен итогами пятничных свободных практик на Гран-при Венгрии, вместе с тем он призывает оставаться сконцентрированными, чтобы извлечь максимум возможного в предстоящий уик-энд.

«Здорово завершить день с двумя машинами в топ-10 в обеих сессиях. Пилоты сегодня показали отличную стабильность, прибавляя круг за кругом, пока нам не помешали красные флаги. Стоффель сегодня был особенно хорош, и это подчеркнуло его прогресс, который он совершает на протяжении последних нескольких этапов.

Жаль, что его дневная сессия была немного короткой из-за проблем с MGU-H, но этот блок исчерпал себя, и он не будет использоваться в дальнейшем. В целом у нас получилось неплохое начало Гран-при, но нам следует помнить, что предстоит много работы, чтобы выжать максимум из болида", — приводит слова Булье пресс-служба «Макларена».