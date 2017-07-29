Вандорн: завтра «Макларен» может сделать шаг вперёд

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн остался доволен ходом свободных практик на Гран-при Венгрии и надеется, что завтра команде удастся сделать ещё один шаг вперёд.

«Две машины в топ-10 — день сложился неплохо, это то, чего мы ожидали. Как обычно, в середине пелотона результаты очень плотные, так что будет важно найти хоть крохотные возможности, чтобы прибавить. В конце сессии у меня были проблемы с MGU-H, но это не так важно, так как лимит его работы исчерпан и мы планировали его замену, так что к счастью, обойдёмся без штрафов. Я чувствовал себя комфортно в болиде, невзирая на то, что сегодня работа была сделана не на 100%. Уверен, что завтра можем сделать шаг вперёд», — приводит слова бельгийца пресс-служба «Макларена».