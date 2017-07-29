Кэри: Формула-E — уличная вечеринка

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что уход «Порше» и «Мерседеса» из других серий ради Формулы-E не убедили его в важности чемпионата электрокаров.

«События этой недели ни на йоту не изменили моего взгляда на Формулу-E. У основного потока автоиндустрии есть явное направление на электромоторы. И последние события на это не повлияли. На данный момент Формула-E во многом уличная вечеринка для фанатов, спонсоров и автокомпаний», — приводит слова Кэри Reuters.

«Порше» и «Мерседес» начнут выступать в Ф-E с 2019 года.