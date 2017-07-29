Алонсо: каждую неделю говорю одно и то же о будущем

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что вопросы о контракте на 2018 год утомили не только его, но и болельщиков.

«Мне нечего сказать о моём будущем. В любом интервью вы прочитаете повтор того, что я уже говорил несколько недель назад. Если бы я был читателем и каждый день читал, что Алонсо подождёт до сентября с решением о будущем, я бы подумал, что это перебор. Кажется, будто я каждую неделю беру микрофон и говорю: «Не скажу ничего до сентября». Как с кнопками «копировать» и «вставить», так что теперь я ничего не скажу», — цитирует Алонсо ESPN.