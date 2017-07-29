Источник: скорость «Феррари» упала из-за проверок ФИА

«Феррари» могла потерять в боеспособности и начать проигрывать «Мерседесу» из-за изменений, внесённых в болид по требованию ФИА. «Скудерия» не побеждала на Гран-при со времён этапа в Монако, и причиной этому стало устранение нарушений в болиде, уверяет Auto Motor und Sport.

Сильнее всего по «Феррари» ударило ограничение по затратам масла по ходу гонки. Из-за этого «Скудерия» не может использовать масло в процессах сгорания, что помогало ей набирать скорость в квалификации. Также «Феррари» вынуждена была изменить днище, после того, как ФИА определила, что оно изгибается сверх допустимой меры.