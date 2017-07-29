«Феррари» рассчитывает избежать штрафа за лишние турбины

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что пилоты его команды могут избежать штрафа за перерасход турбин в нынешнем сезоне. На болидах Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена уже стоят четвёртые турбины, а за пятые гонщики будут терять места на стартовой решётке.

«Конечно, нас заботит то, что из-за отказов на старте сезона нам пришлось довольно рано менять турбины. Но при этом на последних турбинах мы установили обновление, повышающее надёжность. Сейчас они хорошо работают, и мы меняем турбины, чтобы провести оставшуюся часть сезона с ними», — приводит слова Бинотто ESPN.