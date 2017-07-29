Ди Реста заменит Массу в «Уильямсе» на Гран-при Венгрии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса всё же вынужден пропустить Гран-при Венгрии Формулы-1. Его место в квалификации и гонке займёт Пол ди Реста. Шотландец не выступал в Ф-1 с 2013 года и не отработал в Венгрии ни одной тренировки.

Масса плохо почувствовал себя в пятницу и был доставлен в госпиталь. Сегодня, 29 июля, утром он прошёл медицинскую инспекцию ФИА и был допущен до участия в Гран-при. Однако, в третьей тренировке у бразильца вновь начались проблемы с самочувствием, и команда решила заменить его, чтобы избежать риска, сообщает GP Update.