Райкконен: круг был не так уж хорош, я разочарован

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен остался недоволен вторым местом в квалификации Гран-при Венгрии. Финн уступил первую строчку своему напарнику Себастьяну Феттелю.

«На самом деле круг был не так уж хорош. Старт получился и концовка тоже, но в шикане я затормозил на внешнем бордюре и потерял контроль. Там я и проиграл.

Результат всё равно оказался достаточно хорош для второго места, но я слегка разочарован. Казалось, что я уверенно выиграю, но я не довёл дело до конца", — цитирует Райкконена Sky Sports.