Боттас: знали, что «Феррари» будет трудно превзойти в квалификации

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не удивлён поражением своей команды от «Феррари» в квалификации Гран-при Венгрии. «Скудерия» заняла первое и второе места, «Мерседес» — третье и четвёртое.

«Феррари» была быстра весь уик-энд. Мы знали, что в квалификации будет плотная борьба, и их будет трудно превзойти. Сегодня они были лучше. Они сделали всё правильно для этой трассы, а нам с такими трассами ещё надо поработать. Но ещё увидим, что будет завтра. Мы выступаем не так, как хотим. Но гонка длинная, и в ней всё возможно", — цитирует Боттаса Sky Sports.