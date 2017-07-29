Алонсо: для «Макларена» уик-энд складывается хорошо, но в субботу не дают очков

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, по завершении которой ему удалось показать восьмое время.

«Ещё до приезда сюда мы знали, что это та трасса, где мы можем быть конкурентоспособными и бороться за седьмое-восьмое место. На протяжении уик-энда мы подтвердили эти ожидания. Выходные пока складываются хорошо, но в субботу не дают очков», — приводит слова испанца Sky Sports.

Отметим, что из-за штрафа Нико Хюлькенберга в завтрашней гонке Алонсо будет стартовать с седьмого места.