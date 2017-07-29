Квят предстанет перед стюардами в связи с возможной блокировкой Стролла

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят вызван к стюардам после завершения квалификации Гран-при Венгрии, сообщает официальный сайт ФИА.

В ФИА намерены расследовать инцидент, произошедший между Квятом и гонщиком «Уильямса» Лэнсом Строллом в одиннадцатом повороте во время первого сегмента квалификационных заездов.

Квят подозревается в блокировке канадца. В случае если обвинения в адрес россиянина подтвердятся, он может получить очередные штрафные баллы. На данный момент в его пассиве 9 баллов, в случае начисления ещё трёх Квят будет отстранён от следующего этапа чемпионата.