Квят оштрафован на три позиции на старте Гран-при Венгрии

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят получил штраф в три позиции на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарды признали Квята виновным в блокировке Стролла в одиннадцатом повороте во время первого сегмента квалификации.

После очередного штрафа в завтрашней гонке Квят будет стартовать с шестнадцатой позиции. Сам пилот отметил, что не считает себя виновным в инциденте, но вынужден принять решение судейского корпуса, сообщает Motorsport.

Квяту также начислен ещё один штрафной балл к лицензии, в общей сложности их у него уже десять.