Ферстаппен: при хорошем старте завтра в гонке появится много возможностей

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, на которой ему удалось занять пятое место.

«Квалификация для меня сложилась удачно. На протяжении всего уик-энда я боролся с проблемой баланса болида, но нам удалось с этим справиться и во время квалификации я чувствовал себя комфортно. Первый и второй сегмент были хороши, но в третьем у нас традиционно не хватает мощности, чтобы добавить, как это делают в „Феррари“ и „Мерседесе“. Думаю, мог бы стать четвёртым, но в целом мы можем быть довольны.

Мы сделали хороший шаг вперёд, и мы двигаемся в правильном направлении. Сложно сказать, как сложится завтрашний день, но при хорошем старте в гонке появится много возможностей», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».