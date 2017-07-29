Риккардо: думали, что «Ред Булл» приблизится к «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему удалось занять шестое место.

«Когда вы теряете время во время любой сессии, это даст эффект. Думаю, мы многое потеряли на утренней практике, и мы заплатили за это в квалификации. Нам нужно было угадать, каким будет трек днём, и подобрать соответствующие настройки.

В первом сегменте работа болида сильно отличалась от той, что было вчера, но, даже невзирая на это, ожидал оказаться выше шестого места. Мы в числе трёх лучших команд, так что для нас шестое место равносильно последнему.

Вместе с тем, думаю, мы всё ещё можем бросить вызов другим в завтрашней гонке. Подиум возможен. Меня удивил темп «Феррари», мы знали, что они будут хороши, но думали, что будем ближе к ним. С обновлениями, которые мы привезли сюда, я с нетерпением жду завтрашнего дня. Машина в хорошем положении для гонки, и, думаю, мы завтра можем продвинуться вперёд", — приводит слова Риккардо пресс-служба его команды.